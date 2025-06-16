Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
Ordu'da, olumsuz hava koşulları, yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle bugün ve yarın denize girmek 2 gün yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, duyuruya vatandaşların uyulması özenle istendi
Giriş: 16.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:55
Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
YASAĞA UYULMASI İSTENDİ
AA'da yer alan habere göre açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.
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