Sel nedeniyle oluşan zararın tespitlerini bitirdiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Ev ve iş yeri zararlarını ödedik. Araç hasarı zararları kaldı, bunun da tespitleri bitti, inşallah bu hafta içerisinde bunun da ödemesini gerçekleştireceğiz. Sadece ev eşyası zararı, iş yeri zararı ve araç zararı yaklaşık 300 milyon lira tuttu. Diğer araçların, iş makinelerinin çalışması, personel giderleri, altyapıların iyileştirilmesinden hariç. Bizzat vatandaşın yaşadığı mağduriyet bakımından baktığımızda 300 milyon lira seldeki zararımızın tamamı. 'Birlikte yaraları saracağız.' dedik. 'Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.' dedik, yanında olduğumuzu vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanımızın direktifleri ve gönderdiği kaynaklarla vatandaşlarımızın yaralarını da sarmış olacağız."