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        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül: Çok şey yaşıyoruz, çabuk unutuyoruz | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül: Millet olarak çok şey yaşıyoruz, çabuk unutuyoruz

        15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Biz millet olarak çok şey yaşıyoruz. Ama bazen merhametimizden bazen farklı sebeplerden dolayı çabuk unutuyoruz. Çabuk unutunca da başka bir yerde, başka bir şey duyduğumuzda sorgulamıyoruz. Dokuz sene çok büyük bir süre değil. Bu anlattıklarımız, gördüklerimiz, yaşadıklarımız dokuz sene içerisinde oldu. Dokuz sene önce oldu. Ve bu dokuz sene önce olan olay çok taze. Halen bunu birebir yaşayan gazilerimiz, şehit yakınlarımız hayatta" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:27
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        Vali Gül: Çok şey yaşıyoruz, çabuk unutuyoruz
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        İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı.

        Programa Davut Gül'ün yanı sıra, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Eyüp Debik, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Gazisi ve Şehit eşi Vahide Şefkatlioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan kısa film gösterimi ile devam etti. Programda daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        "BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

        Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Biz millet olarak çok şey yaşıyoruz. Ama bazen merhametimizden bazen farklı sebeplerden dolayı çabuk unutuyoruz. Çabuk unutunca da başka bir yerde, başka bir şey duyduğumuzda sorgulamıyoruz. Dokuz sene çok büyük bir süre değil. Bu anlattıklarımız, gördüklerimiz, yaşadıklarımız dokuz sene içerisinde oldu. Dokuz sene önce oldu. Ve bu dokuz sene önce olan olay çok taze. Halen bunu birebir yaşayan gazilerimiz, şehit yakınlarımız hayatta. Yani üzerinde elli sene, yüz sene, iki yüz sene geçmedi. Buradan çıkartacağımız dersler var. Türkiye birçok darbe gördü. Ama bu klasik darbe olarak nitelendirebileceğimiz bir mesele değil. Kim yaptı? İçimize sızan, milletimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının Silahlı Kuvvetleri... Yani özetle sokakta, caddede her tarafta gördüğümüz kimi zaman komşumuz, kimi zaman akrabamız, kimi zaman mesai arkadaşımız olan kişiler yabancı istihbarat teşkilatlarının yönlendirmesiyle FETÖ terör örgütü başlığında bu millete bu ihaneti yapmak istedi. Bir işgal girişimiydi" dedi.

        "BİZE DÜŞEN, BU MESELEYİ GERÇEKLERİYLE ANLAMAK, ANLATMAK"

        Vali Gül, "Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti milletimizin feraseti, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz başta olmak üzere kurumlarımızın bu anlamda direnişi... Evet en çok Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmıştı. Ama bu mücadelede en çok mücadeleyi de Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde devletinin, milletinin yanında olan bizim askerlerimiz verdi. Aynı şekilde polis teşkilatımızın içine sızdı ama mücadeleyi en çok polislerimiz verdi. Özetle aslında 85 milyon Türkiye'deki vatandaşlarımız kimisine gazilik nasip oldu, kimisine olmadı. Kimisine şehitlik nasip oldu, kimisine olmadı. Ama her birisi gazi ve şehit olmak için sokağa çıktı. Bize düşen, bu meseleyi gerçekleriyle anlamak, anlatmak, bir daha olmaması için hafızamızı diri tutmak dolayısıyla da en önemlisi birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi muhafaza etmek. Bu iş için bedel ödeyen başta şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz olmak üzere onlara minnetlerimizi, minnettarlığımızı sonsuza kadar muhafaza ediyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #istanbul haberleri
        #İstanbul Valisi Davut Gül
        #15 temmuz sempozyumu
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