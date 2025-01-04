Valencia: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. 1 kırmızı kart, 1 penaltının çıktığı mücadeleyi eflatun-beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.
İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında küme düşme hattında bulunan Valencia sahasında zirve yarışı veren Real Madrid'i ağırladı. Madrid temsilcisi mücadelede 1-0 geri düşse de, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Valencia'nın golünü 27. dakikada Hugo Duro kaydederken; eflatun-beyazlıların golleri ise 85'te Luka Modric ve 90+6'da Jude Bellingham'la geldi.
PENALTI KAÇTI, GOL VAR'A TAKILDI, KIRMIZI ÇIKTI!
Mücadelenin 55. dakikasında Madrid temsilcisinde Jude Bellingham penaltı atışından yararlanamadı. İngiliz yıldız topu direğe nişanladı. Ayrıca 60. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yine R. Madrid'de Vinicius Junior, 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Milli yıldızımız Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve forma şansı bulamadı. Bu sonucun ardından 2 maç sonra kaybeden Valencia 12 puana yükseldi. Real Madrid ise 43 puana ulaştı.
Ligin 20. haftasında Real Madrid sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. Valencia ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.