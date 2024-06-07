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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı | Son dakika haberleri

        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını soruşturmaya bakan komiser yaptırdı

        Zonguldak'ta uğradığı cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki Nisanur bebekle ilgili insanın yüreğini kavuran detaylar ortaya çıktı. Türkiye'yi dehşete düşüren olayda bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiserin yaptırdığı öğrenildi. komiser İbrahim Yıldız'ın mezar taşına da, "Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" yazdırdığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:40
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          Zonguldak'ta, annesinin sevgilisi Furkan Sevinç (26) tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu ölen Nisanur Ö.’nün (2) Şehir Mezarlığı’ndaki ‘Kimsesizler Mezarlığı’ kısmındaki mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız’ın yaptırdığı ortaya çıktı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Yıldız, sık sık mezarın bakımını yaparken, Nisanur bebeğin mezarının çevresine servi fidanları da dikti. Nisanur'un mezar taşına soy ismi yazılmazken, 'Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum' ve Zariyat suresinden esinlenilerek 'Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir' yazıldığı görüldü.

        • 3

          Olay, 18 Mayıs 2023'te Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu.

        • 4

          Daha sonra bebek bayıldı. Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.

        • 5

          Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti. (Fotoğrafta cani Furkan Sevinç)

        • 6

          KİMSESİZLER MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

          Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda 'Kimsesizler Mezarlığı' kısmına defnedilen bebeğin cenazesine, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve polisler katıldı.

        • 7

          MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI

          Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız'ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi.

        • 8

          Komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı. Mezar taşında Kuran'daki Zariyat suresinden esinlenilerek 'Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir' ve 'Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum' ifadeleri yazıldı.

        • 9

          Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız'ın Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. Yıldız, geçen aylarda Nisanur bebeğin mezarının yanına servi ağacı fidanları dikti.

        • 10

          Yıldız'ın, Nisanur bebeğin devlet korumasındaki ablası R.Ö.'nün de eğitim masraflarına destek olduğu belirtildi. Nisanur bebeğin mezar taşında, soyadının yazılmadığı görüldü. (Fotoğrafta cani Furkan Sevinç)

        • 11

          AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL CEZA VERİLDİ

          Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2023'te yargılanan Furkan Sevinç, 'Bebeğe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Sevinç'e, 'Nitelikli cinsel istismar' suçunun üst sınırından 30 yıl hapis cezası verildi. Anne Meryem Ö.'nün de tutuklu yargılandığı ve dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

        • 12

          ABLASINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

          Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün (8) de fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı. R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması ayrı yürütüldü. Cinsel istismar şüphelileri Metin Sucu ve A.G. 22 Mayıs 2023'te İstanbul'da yakalanıp, Zonguldak'a getirilirken Kocaeli'de ekip otosundan inip kaçmaya çalıştı.

        • 13

          Polislerin müdahale ettiği şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise yaralandı. Olayla ilgili, şüphelileri darbettiği iddia edilen polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç (36) Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 22 Mayıs'ta görülen mahkemede, 21'er yıl hapisle cezalandırıldı. 

        • 14

          A.G. ile ilgili 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturması, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülüyor.  (Fotoğrafta cani Furkan Sevinç)

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