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        Haberler Gündem Güncel Vahşet! Kocası bıçakladı, çay ocağına sığındı! | Son dakika haberleri

        Vahşet! Kocası bıçakladı, çay ocağına sığındı!

        Kadına yönelik şiddete kan donduran bir saldırı daha eklendi. Tekirdağ'da yaşanan olayda bir cani, boşanma aşamasındaki karısını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı. Olayda saldırı sonrası Sedef D. adlı kadının, yaralı halde apartmanın altında bulunan çay ocağına sığındığı ve kocası Y.D.'nin de kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:13
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        Eşi bıçakladı, çay ocağına sığındı!
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Y.D. (29), boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi eşi Sedef D.’yi (27) çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre Sedef D., yaralı halde bir çay ocağına sığınırken, Y.D. olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Ayaspaşa Mahallesi Pazar Sokak'taki Öğretmen Şükrü Tınaz Apartmanı’nda meydana geldi. Zonguldak’ta yaşayan 3 çocuk annesi Sedef D., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.D. ile kardeşinin yaşadığı Saray ilçesindeki evine geldi. Çift, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı. Bunun üzerine Y.D., Sedef D.’yi boğazından bıçakladı.

        ÇAY OCAĞINA SIĞINARAK KURTULDU

        Sedef D., yaralı halde apartmanın altında bulunan bir çay ocağına sığınırken, Y.D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedef D., ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaçan Y.D. ise olay yerine 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Y.D.’nin, ‘hırsızlık’ ve ‘yaralama’ suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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