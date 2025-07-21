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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! Eski karısını katletti! | Son dakika haberleri

        Vahşet! Eski karısını katletti!

        Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son vahşet Malatya'da meydana geldi. Kentte eski eşi tarafından silahla vurulan S.K. adlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:47
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        Vahşet! Eski karısını katletti!
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli G.K. gözaltına alındı.

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