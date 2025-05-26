Kırşehir'de olay, Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

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İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş (13) olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

OTOPSİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.