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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! 13 yaşında Enes Öztaş'ı iple boğdular | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Çocuğun yakınları gözyaşına boğulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 07:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:07
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        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
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        Kırşehir'de olay, Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

        İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş (13) olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        OTOPSİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ

        Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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