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        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı mı? 2023 Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihleri arasında öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. MEB takvimi ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bu yıl 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ücreti ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:20
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        • 1

          Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmış oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Peki, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte detaylar...

        • 2

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK!

          Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

        • 5

          SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

        • 6

          SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

          2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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