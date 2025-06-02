Uzman isim uyardı: Ketojenik diyet kalıcı hasar bırakabilir

Dr. Kaya yeni kitabı 'Hayat Yeniden'de, özellikle son yıllarda sıkça tartışılan ketojenik diyet başta olmak üzere birçok beslenme modeline yönelik dikkat çeken uyarılar yer alıyor.

“Ketojenik diyetin çok hızlı kilo verdirdiğini ancak kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını anlatan Kaya, habertürk aracılığı ile şu uyarılarda bulundu: "Hastalıklardan korunma ve yaşam kalitesini artırma isteği, bir sektör yaratmış durumda. Uzman olmayan kişilerin önerdiği diyetlerin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini aklımızda tutmalıyız. 'Acaba ben de uygulasam zayıflar mıyım?' diye düşündüğünüz birçok popüler diyet aslında ticari sektörün parçası."

REKLAM advertisement1

REKLAM

Bilimsel gerçeklere göre en sağlıklı beslenme modelinin "Akdeniz Diyeti" olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Kaya, "Düşük karbonhidratlı, glutensiz veya ketojenik diyetlerin; belirli besin gruplarını dışlayarak insanları temel besin kaynaklarından mahrum bırakıyor. Tüm araştırmaların ortak noktası, en sağlıklı ve tartışmasız beslenme biçiminin Akdeniz diyeti olduğunu ortaya koyuyor. Lancet Public Health dergisinde yayımlanan 25 yıl süren ve 15 binden fazla kişiyle yapılan bir araştırmaya göre günlük karbonhidrat alımının yüzde 50 olması ölüm riskini azaltıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini referans gösteren Ayça Kaya, son dönemde yüksek ücretlerle sunulan “gıda intoleransı testleri”nin de büyük bir sorun haline geldiğini söylerken, “Gıda intoleransı testleri moda haline geldi ama çoğu bilimsel temelden uzak. İnsanlar maya, domates, ceviz gibi sağlıklı gıdaları hayatından çıkarıyor. Bu testlerin sıklıkla yanıltıcı Gerçek sorun katkı maddeleri, renklendiriciler ve koruyuculardan kaynaklanıyor. Diyet yapmak adına sağlıklı gıdaları hayatından çıkarmak, vücuda kötülük etmektir” diye konuştu. REKLAM Ayça Kaya, "Hayat Yeniden" başlıklı son kitabında sağlıklı kalmak, yaşlanmayı geciktirmek, zinde bir yaşam sürmek ve hastalıklardan korunmak isteyenler için bilimsel temelli, sade ve uygulanabilir öneriler sunuyor. Hücresel yaşlanmadan doğru diyet bilincine, kas-yağ dengesi oluşturmaktan gıda katkı maddelerine kadar geniş bir yelpazede bilgi veren “Hayat Yeniden" Gazeteci Mert İnan tarafından nehir söyleşi olarak kaleme alındı.