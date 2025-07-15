Uykusuzluk ve kaygının en doğal çözümü! Ofiste, evde, yolda yapabileceğiniz nefes egzersizleriyle hayatınızı değiştirin!

Doğru nefes almanın gücü, günümüzün stresli yaşamında her zamankinden daha önemli hale geldi. Nefes egzersizleri, sadece sakinleşmek için değil; aynı zamanda konsantrasyonu artırmak, uyku kalitesini iyileştirmek ve bağışıklığı güçlendirmek için de etkili bir araç olarak öne çıkıyor.