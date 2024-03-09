KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası Bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk fakültesine girer ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır.

Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir. Seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.