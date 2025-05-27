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        Haberler Gündem Medya Usta karikatürist Haslet Soyöz vefat etti!

        Usta karikatürist Haslet Soyöz vefat etti!

        Usta karikatürist Haslet Soyöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soyöz 70 yaşındaydı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 27.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:28
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        Usta karikatürist Haslet Soyöz vefat etti!
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        Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Haslet Soyöz hayatını kaybetti.

        70 yaşında olan Soyöz, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Haslet Soyöz’ün ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı: “Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz’ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

        Haslet Soyöz’ün cenazesi 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camisi’nden alınarak Sakarya Geyve Bağlarbaşı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        HASLET SOYÖZ KİMDİR?

        1955 yılında Burdur’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde öğrenim gördü. Mesleğe 1977 yılında Politika Gazetesi’nde başladı. Ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet, Demokrat ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. 1998 yılında Karikatürcüler Derneği tarafından yılın karikatüristi seçildi. İtalya Tolentino Karikatür Müzesi’nde bir ve Aşağı Saksonya Alman Parlamentosu Basın Salonu’nda iki karikatürü bulunuyor. Karikatüristliğine 2000 yılından itibaren ressamlığı da ekledi. Denizcilik tarihimize isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi “Cennetin Gemileri”ni 2003 yılında Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür ödülüne sahibi. Evli, bir çocuk babasıydı.

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