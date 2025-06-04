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        Haberler Gündem İstanbul Üst geçitten elektrik direğine atladı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üst geçitten elektrik direğine atladı

        Kartal'da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:51
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        Üst geçitten elektrik direğine atladı
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        Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.

        Direğe tutunan genç, kayarak yola indi.

        Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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