Üst geçitten elektrik direğine atladı
Kartal'da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi
Giriş: 04.06.2025 - 00:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:51
Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.
Direğe tutunan genç, kayarak yola indi.
Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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