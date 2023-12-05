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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da İETT otobüsünde korkutan yangın

        Üsküdar'da İETT otobüsünde korkutan yangın

        İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ederken; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 02:07
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        İETT otobüsünde korkutan yangın
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        Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, 129T Bostancı-Taksim hattında çalışan, Fahri Özan idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmı, Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı.

        Dumanı gören sürücü Özan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu. Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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