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        Haberler Gündem Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 03:15 Güncelleme: 06.07.2025 - 03:15
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda K.T. (36) yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Ö. (24), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sağcan'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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