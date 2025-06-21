Uşak'ta otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde S.D. (30) idaresindeki otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda karşı şeride geçip A.A. (42) yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü S.D, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.A'nın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.