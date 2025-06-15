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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdünlü askeri yetkili: Ülkeyi çatışmaya çekme girişimi | Dış Haberler

        Ürdünlü askeri yetkili: Ülkeyi çatışmaya çekme girişimi

        Ürdünlü askeri yetkili, İsrail-İran çatışmasında Ürdün'ün hava sahasının ihlal edilmesinin "ülkeyi çatışmaya çekme girişimi" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:13 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:13
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        Ürdün: Ülkeyi çatışmaya çekme girişimi
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        Ürdün Askeri Basın Müdürü Tuğgeneral Mustafa el-Hıyari, Ürdün'ün El-Memleke Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da ülkeler arasında nüfuz yarışı olduğunu, bu yarışlardan ikisinin, İran ile İsrail arasında olduğu gibi askeri çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

        Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın daha önce pek çok kez, "ülkenin güvenlik ve istikrarını bozmaya ve vatandaşlarının huzurunu kaçırmaya çalışan hiçbir tarafa müsamaha göstermeyeceklerini söylediğini" hatırlatan Hıyari, "Ürdün, kendisini çatışmadan uzak tutmayı ve İran-İsrail çatışmasına müdahil olmamayı seçti." dedi.

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        Hıyari, İsrail-İran çatışmasında Ürdün'ün hava sahasının ihlal edilmesini "ülkeyi çatışmaya çekme girişimi" olarak değerlendirdi.

        Ürdün Hava Kuvvetlerinin 7 gün 24 saat havadan gelebilecek tehditleri takip ettiğini ve silahlı kuvvetlerin de başından beri Ürdün hava sahasını ihlal eden füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediğini dile getiren Hıyari, "Ürdün'ün hava sahasını ihlal eden İHA ve füzeleri düşürüyoruz çünkü bu ülke egemenliğini ilgilendiren bir konu." diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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