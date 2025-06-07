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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu: Maçları bedava seyretmiyorum

        Uraz Kaygılaroğlu: Maçları bedava seyretmiyorum

        Uraz Kaygılaroğlu, kendisini Ali Koç'un kongre üyesi yaptığı, maçları bedava seyrettiği yönündeki söylentilerle ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:50
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        "Maçları bedava seyretmiyorum"
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        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ali Koç'un davetiyle Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu açıkladı. Kaygılaroğlu, katıldığı programda Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un önerisiyle kulübe üye olduğunu söyledi. Kaygılaroğlu, programın sunucusu Mehmet Demirkol'un; "O zaman, imza kampanyasına katılmıyorsun" yorumuna karşılık, "Eee... Beni zora sokma, istiyorsan siyasi taklitler yapayım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

        Uraz Kaygılaroğlu, kendisini Ali Koç'un kongre üyesi yaptığı, maçları bedava seyrettiği yönündeki söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.

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        #fenerbahçe
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Ali Koç

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