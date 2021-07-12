Ünlüleri buluşturan parti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ELLE Türkiye’nin 14. kez düzenlediği 'ELLE Summer Weekend' bu yıl Bodrum'daki bir otelde düzenlenen partiyle yaza 'merhaba' dedi.

Etkinliğe; Selma Ergeç, Dilan Çiçek Deniz, Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Ersin Düzen, Rachel Araz Kiresepi, Ayşe Boyner, Ece Vahapoğlu ve Melodi Elbirliler gibi pek çok ünlü isim yer aldı.