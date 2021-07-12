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Ünlüleri buluşturan parti - Magazin haberleri

Ünlüleri buluşturan parti

Bu yıl 14. kez düzenlenen 'ELLE Summer Weekend' Bodrum'da gerçekleşti. Partiye; Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Dilan Çiçek Deniz, Selma Ergeç, Taro Emir, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi birbirinden ünlü isimler katıldı

12.07.2021 - 11:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ELLE Türkiye’nin 14. kez düzenlediği 'ELLE Summer Weekend' bu yıl Bodrum'daki bir otelde düzenlenen partiyle yaza 'merhaba' dedi.

    Etkinliğe; Selma Ergeç, Dilan Çiçek Deniz, Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Ersin Düzen, Rachel Araz Kiresepi, Ayşe Boyner, Ece Vahapoğlu ve Melodi Elbirliler gibi pek çok ünlü isim yer aldı.

  • Partiye karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte katılan oyuncu Begüm Kütük, "Bizim için normalleşmenin ilk organizasyonu oldu. Bu o yüzden çok mutluyum. Bir de şu günler tam anlamıyla geride kalsa da kurtulsak" ifadelerini kullandı.

  • Partiye tek başına gelen oyuncu Selma Ergeç, "Ben beyaz tenli olduğum için pek güneşe çıkamıyorum. O yüzden benden bir bronz ten görmeyi beklemeyin. Güneşe gönül rahatlığıyla çıkanlara özenerek bakıyorum" diyerek, gülümsedi.

  • Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin de etkinliğe sevgilisi Sofia ile birlikte katıldı.

  • Dilan Çiçek Deniz

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