Ünlülerden renkli tatil paylaşımları
Ünlüler; Ege'den Akdeniz'e uzanan tatillerinde hem dinleniyor hem de keyif yapıyor. Aileleriyle ya da sevdikleriyle geçirdikleri anları, sosyal medyada paylaşan ünlüler, renkli mayolar ve şık bikinilerle dikkat çekiyor
Giriş: 10.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:14
Ünlüler; Ege'de Akdeniz'de, hatta Yunan adalarında tatil yapıyor. Kimi ailesiyle huzur arıyor, kimi ise sevgilisiyle romantik anlar yaşıyor. Tatillerinden paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada adeta yaz modasını sergiliyor, renkli tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar.
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