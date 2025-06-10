Ünlülerden renkli tatil paylaşımları

Ünlüler; Ege'de Akdeniz'de, hatta Yunan adalarında tatil yapıyor. Kimi ailesiyle huzur arıyor, kimi ise sevgilisiyle romantik anlar yaşıyor. Tatillerinden paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada adeta yaz modasını sergiliyor, renkli tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar.

Defne Samyeli

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