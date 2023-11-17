DOĞA RUTKAY KAMAL



Mesajlarımıza baktım, dinledim, okudum, başa sardım bir daha 'En son ne zaman ne yazmışsın?' diye. En son bizim küçük ekip grubuna bu fotoğrafla 'İstanbul'dayım, sizi çok özledim' yazmışsın… Sen bir karıncayı dahi incitmezdin. Bize bunu neden yaptın? Çocukluğumda tiyatroda Metin abim, büyüdüğümde en yakın aile dostum oldun, her yaşla çocuk; her yaşta çocuk kalmayı sonsuza dek sen başardın. Metin'im, Uca'm... Hayatımızın nazik prensi seni çok özleyeceğiz.