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        Haberler Objektife Takılanlar Ünlüler tatilde: Umut Evirgen, Alp Navruz, Gülcan Arslan, Duygu Sarışın, Buçe Buse Kahraman - Magazin haberleri

        Ünlüler tatilde

        Umut Evirgen, Doğukan Güngör, Alp Navruz, Gülcan Arslan, Duygu Sarışın ve Buçe Buse Kahraman, Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:10
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        Ünlüler tatilde
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; bir etkinliğine katılan ünlü isimler, Bodrum sezonunu açtı. Umut Evirgen, yayın yönetmeni olduğu dergi için Alp Navruz ile çekim yaparken, meslektaşları plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Alp Navruz siyah takım elbisesiyle Umut Evirgen'in objektifine poz verdi. Kumsaldaki arkadaşlarının; "Haydi denize gelin" sözlerini duyan Navruz ile Evirgen, el sallayıp; "Sonra" dedi.

        Plajda sohbet eden oyuncular; Gülcan Arslan ile Duygu Sarışın denizin keyfini çıkaran ünlülerin başında geldi.

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        Deniz keyfi sonrası bikinisini değiştiren Gülcan Arslan, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün yanında soluğu aldı.

        Doğukan Güngör ile Gülcan Arslan, şezlongta bir süre sohbet etti.

        Doğukan Güngör, sohbet sonrasında denize girdi. Buçe Buse Kahraman ise denizin keyfini, sevgilisi Kaan Akyıldız ile çıkardı.

        Çiftin, eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

        Gülcan Arslan, denizden çıktıktan sonra gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Duygu Sarışın
        #Buçe Buse Kahraman
        #umut evirgen
        #gülcan aslan
        #Alp Navruz

        BURÇLAR

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