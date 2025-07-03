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        Haberler Magazin Ünlüler, Üzüntü ve tepkilerini dile getirdi - Magazin haberleri

        Ünlüler, Üzüntü ve tepkilerini dile getirdi

        İzmir, Antalya, İstanbul ve Bursa'daki orman yangınlarının ardından ünlü isimler, üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:21
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        Ünlüler üzüntülerini dile getirdi
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        Orman yangınları, Türkiye'nin ciğerini yakıyor, geleceğimizi tehdit ediyor. Ünlü isimler, orman yangınları nedeniyle üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi.

        BKM

        Yılmaz Erdoğan

        Tuğba Özerk

        Barış Arduç

        Selma Ergenç

        Ebru Yaşar

        Hadise

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        Ebru Gündeş

        Şükran Ovalı

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        Şenay Gürler

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        Nihal Yalçın

        Şahan Gökbakar

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