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        Haberler Dünyadan Ünlü şarkıcı Demi Lovato meslektaşı Jordan 'Jutes' Lutes ile evlendi - magazin haberleri

        Ünlü şarkıcı Demi Lovato meslektaşı Jordan 'Jutes' Lutes ile evlendi

        ABD'li pop yıldızı Demi Lovato, müzisyen Jordan 'Jutes' Lutes ile dün evlendi. Lavoto, evlenecekleri haberini Sevgililer Günü'nde verirken, "Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" demişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:13
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        Ünlü şarkıcı Demi Lovato, nişanlısı Jordan 'Jutes' Lutes ile dün California'da düzenlenen törenle evlendi. 32 yaşındaki pop yıldızı ile 34 yaşındaki müzisyen Lutes'in düğününde aileleri, yakın arkadaşları ve üç köpeği katıldı.

        Nikâh ve resepsiyonun ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte bir restoranda akşam yemeği yedi.

        Lovato, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Lutes ile evlenecek olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirmişti: Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum! Geçtiğimiz üç yıl hayatımın en güzel üç yılıydı ve bunu sana borçluyum. Kalbine, sevgine ve ışığına hayranım. Seni seviyorum aşkım!

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        Lovato, Lutes ile birlikteliğinden önce, 2020'de dört aylık birlikteliğin ardından oyuncu Max Ehrich ile nişanlanmıştı. Lovato ile Ehrich Mart 2020'de tanıştılar ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladılar. Aynı yıl temmuz ayında nişanlanan çift, eylül ayında ayrıldı.

        Lovato ile Lutes çifti, ilişkilerini ilk kez Ağustos 2022'de kamuoyuna duyurdu. Lutes, 16 Aralık 2023'te Los Angeles’ta Lovato’ya evlenme teklifi etti. Çift, Lovato’nun 'Holy Fvck' albüm çalışmaları sırasında tanışmıştı.

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        #Jordan Jutes Lutes
        #demi lavoto
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