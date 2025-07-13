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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens ikinci çocuğuna hamile - magazin haberleri

        Vanessa Hudgens ikinci çocuğuna hamile

        İlk çocuğunu geçen yaz dünyaya getiren ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci bebeğini beklediğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 13.07.2025 - 09:58
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        İkinci çocuğuna hamile
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        ABD'li ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci çocuğuna hamile. 36 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram hesabından eşi Cole Tucker ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

        Vanessa Hudgens, büyüyen karnını gösterdiği hamilelik fotoğraflarını paylaşarak "İkinci tur!" diye yazdı.

        Vanessa Hudgens ile 29 yaşındaki eski profesyonel beyzbol oyuncusu Cole Tucker, Aralık 2023'te Meksika'da evlendi. Ünlü oyuncu, Mart 2024'te Oscar töreninin kırmızı halısında ilk çocuklarına hamile olduğunu açıkladı.

        Temmuz 2024'te ilk bebeğini kucağına aldığı öğrenilen Vanessa Hudgens, o zamandan beri çocuğu hakkındaki detayları gizli tutuyor.

        Disney imzalı 'High School Musical' film serisiyle yıldızı parlayan Hudgens; 'Polar', 'The Princess Switch', 'Tick, Tick...Boom!', 'Gizemli Adaya Yolculuk', 'Beastly' ve 'Bahar Tatili' gibi yapımlarla tanınıyor.

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        #Vanessa Hudgens
        #Hamile
        #çocuk

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