Ünlü isimler yangın mağdurları için konser verecek: Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Sting, Stevie Wonder ve daha fazlası aynı sahnede - magazin haberleri

Ünlü isimler yangın mağdurları için konser verecek: Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Sting, Stevie Wonder ve daha fazlası aynı sahnede - magazin haberleri

Müzik dünyasının en büyük yıldızları, Los Angeles yangınlarının mağdurları için bağış toplamak amacıyla yardım konserinde güçlerini birleştirecek. FireAid adlı yardım kuruluşunun organizatörleri Lady Gaga, Billie Eilish, Green Day, Katy Perry, Stevie Nicks ve Jelly Roll'un gösteride sahne alacak sanatçılar arasında olduğunu duyurdu.

Sadece bir gece sürecek etkinlikte ayrıca Gwen Stefani, Pink, Joni Mitchell, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, Tate McRae ve Dave Matthews'un John Mayer ile ilk kez çalacakları performanslar da yer alacak.

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Olivia Rodrigo, Stevie Wonder ve Peso Pluma, yardım konserine katılacağı duyurulan en son isimler oldu. Önümüzdeki günlerde daha fazla sanatçı ve özel konuk duyurulacak.

Pek çok platformdan yayınlanacak konser yayını, platformlardaki izleyicileri orman yangını mağdurlarına yardım etmek için bağışta bulunmaya teşvik edecek.

Biletleri 22 Ocak'ta satışa çıkarılacak konser, 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek Grammy Ödülleri töreninden birkaç gün önce yayınlanacak.