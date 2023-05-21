"100 GÜNDÜR SAHADAYIZ"

Etkinliğin öncüsü Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi. Tespit ettikleri ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışma yaptıklarını anlatan Ortak, şöyle konuştu: Her geldiğimizde farklı yerlerde farklı alanlarda kardeşlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sevgili Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte katıldı. Adem Kılıççı, Serkan Aydın, Tuğba Yağan ile değerli isimleri alıp buraya geldik. Bizler neredeyse 100 gündür sahadayız. Depremin aslında acısı devletin yaptığı çalışmalarla bir nebze olsun silindi. Her ne kadar siyasete alet edilmesin denilse de ne yazık ki biz depremzede vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin seçime alet edildiğini gördük. Bu daha da üzücü ve kırıcıydı. Çünkü burada iyilik yapıyorsanız, 'Mükâfat bekleyen tefecidir' diyen üstatlar vardı. Aslında o sözden yola çıkarak iyiliklerimizi karşılıksız yaptık. Net olarak söyleyelim. Bizim burada tek amacımız vardı; çocukları kucaklamak, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek.