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Ünlü isimler depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor - Magazin haberleri

Ünlü isimler depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor

İletişim Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine gelen aralarında; şarkıcı Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, sanatçı Serkan Aydın ve manken Deniz Akkaya gibi ünlü isimler, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu ve onlara moral verdi

Giriş: 21.05.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen aralarında; şarkıcı Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, sanatçı Serkan Aydın ve manken Deniz Akkaya gibi ünlü isimler, konteyner kentte kalan afetzedelerle bir araya geldi ve onlara moral verdi.

  • Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Geçici Konaklama Merkezi'nde barınan depremzedeleri ziyaret eden ünlüler, Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtıp, çocuklarla oyunlar oynadı.

    Ziyarette Züleyha Ortak, depremzedelerle şiir okudu, şarkı söyledi.

  • "100 GÜNDÜR SAHADAYIZ"

    Etkinliğin öncüsü Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi. Tespit ettikleri ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışma yaptıklarını anlatan Ortak, şöyle konuştu: Her geldiğimizde farklı yerlerde farklı alanlarda kardeşlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sevgili Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte katıldı. Adem Kılıççı, Serkan Aydın, Tuğba Yağan ile değerli isimleri alıp buraya geldik. Bizler neredeyse 100 gündür sahadayız. Depremin aslında acısı devletin yaptığı çalışmalarla bir nebze olsun silindi. Her ne kadar siyasete alet edilmesin denilse de ne yazık ki biz depremzede vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin seçime alet edildiğini gördük. Bu daha da üzücü ve kırıcıydı. Çünkü burada iyilik yapıyorsanız, 'Mükâfat bekleyen tefecidir' diyen üstatlar vardı. Aslında o sözden yola çıkarak iyiliklerimizi karşılıksız yaptık. Net olarak söyleyelim. Bizim burada tek amacımız vardı; çocukları kucaklamak, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek.

  • "İYİ Kİ DE BURADAYIZ"

    Deniz Akkaya, depremzedelerin yanında olmanın sevincini yaşadığını belirterek, bu kez kızı ile birlikte bölgeye geldiğini söyledi. Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret değil kocaman bir aile olduğunu belirten Akkaya, "Burada olmaktan çok mutluyuz ve iyi ki de buradayız. Daha önce defalarca geldik, teşekkür ederiz İletişim Başkanlığı'na" diye konuştu.

  • "YARDIMDAN ZİYADE BİR GÖNÜL DOSTU OLMAK GEREKİYOR"

    Milli Boksör Adem Kılıççı, deprem bölgesine gelip afetzedelerle paylaşımda bulunduğu zaman üzerindeki iş yorgunluğu ve stresi attığını vurgulayarak, "İnsanlarla dertleştiğim zaman, onların derdine ortak olduğum zaman, çocuklarla oyun oynadığım zaman yani çok saf ve temiz bir duygu içime doluyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bence en çok ihtiyaç olan şeyler bunlar. Hani bir yardımdan ziyade bir gönül dostu olmak gerekiyor" dedi.

    Fotoğraflar: AA

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