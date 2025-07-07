Ünlü isimler, Ayşe Barım'a destek için adliyede
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün ilk duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Ünlüler, Barım'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti
Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, bugün hâkim karşısına çıktı.
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.
Ayşe Barım, 27 Ocak 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor.
Ünlü isimler; Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi birçok ünlü oyuncu, Ayşe Barım’a destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti.
İpek Bilgin - Serenay Sarıkaya
Merve Dizdar - Birce Akalay - Hakan Kurtaş
Ezgi Mola - Serkan Altunorak
Avukatlarının sağlık nedeniyle tutukluluk haline itiraz ettikleri Ayşe Barım’ın oldukça zayıfladığı görüldü. Ayşe Barım içeri girdiğinde sanık kürsüsünde oturan oyuncular ve arkadaşları alkışladılar. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in duygulanarak ağladığı görüldü. Ayşe Barım ve kendisini desteklemeye gelen oyuncular birbirlerine el salladı.