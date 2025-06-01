Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS sınav yerleri belli açıklandı mı?

        Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS sınav yerleri belli açıklandı mı?

        2025 YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavları 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların, sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda oldukları sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanmak üzere bekleniyor. Sınav yerlerinin yer aldığı bu belgeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini içeren bu belgeleri sistemden alarak sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Peki, 2025 YKS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, 2025 YKS maratonuna sayılı günler kala sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. TYT ve AYT oturumlarında başarılı olup istedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, son tekrarlarını yaparken bir yandan da gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanmasına çevirmiş durumda. Sınav günü hangi okulda ve salonda olacaklarını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        • 2

          2025 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Önceki yıllarda yapılan ÖSYM uygulamaları dikkate alındığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 ila 15 gün önce adayların erişimine sunuluyor.

          Bu doğrultuda, 2025 YKS’ye girecek adayların sınav yerlerini öğrenebileceği belgelerin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini ÖSYM’nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

        • 3

          2025 YKS NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl da iki gün sürecek şekilde uygulanacak.

          İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

          İkinci gün ise, 22 Haziran 2025 Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yapılacak.

        • 4

          GİRİŞ BELGESİ İÇİN GEREKENLER

          YKS sınav giriş belgesinde adaylara ait önemli bilgiler yer alacak. Bu belgede, sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra numarasıyla birlikte oturum saatleri ve sınav türü açıkça belirtilecek. Ayrıca adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri de belge üzerinde bulunacak. Sınav günü, adayların bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve geçerli kimlikleriyle birlikte sınav yerine zamanında gelmeleri zorunludur. Bu belgeler olmadan sınava katılım kesinlikle mümkün olmayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        Habertürk Anasayfa