Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS sınav yerleri belli açıklandı mı?
2025 YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavları 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların, sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda oldukları sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanmak üzere bekleniyor. Sınav yerlerinin yer aldığı bu belgeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini içeren bu belgeleri sistemden alarak sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Peki, 2025 YKS giriş belgeleri erişime açıldı mı?
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Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, 2025 YKS maratonuna sayılı günler kala sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. TYT ve AYT oturumlarında başarılı olup istedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, son tekrarlarını yaparken bir yandan da gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanmasına çevirmiş durumda. Sınav günü hangi okulda ve salonda olacaklarını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
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2025 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Önceki yıllarda yapılan ÖSYM uygulamaları dikkate alındığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 ila 15 gün önce adayların erişimine sunuluyor.
Bu doğrultuda, 2025 YKS’ye girecek adayların sınav yerlerini öğrenebileceği belgelerin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini ÖSYM’nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.
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2025 YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl da iki gün sürecek şekilde uygulanacak.
İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
İkinci gün ise, 22 Haziran 2025 Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yapılacak.
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GİRİŞ BELGESİ İÇİN GEREKENLER
YKS sınav giriş belgesinde adaylara ait önemli bilgiler yer alacak. Bu belgede, sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra numarasıyla birlikte oturum saatleri ve sınav türü açıkça belirtilecek. Ayrıca adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri de belge üzerinde bulunacak. Sınav günü, adayların bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve geçerli kimlikleriyle birlikte sınav yerine zamanında gelmeleri zorunludur. Bu belgeler olmadan sınava katılım kesinlikle mümkün olmayacak.