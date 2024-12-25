Ümraniyeli kadınlar için Tayvan'la ortak proje

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile yaptığı bağış protokolü kapsamında "Moda Okulu Giyim Atölyeleri" projesini hayata geçiriyor.

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bireylere destek olmayı hedefleyen, özellikle kadınların güçlenmesine odaklanan proje kapsamında gençler, mesleki beceriler kazanarak kendilerine bir gelecek inşa ederken, kadınlara üretim yapma ve aile bütçelerine katkı sağlama imkânı sunulacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini destekleyen bu proje, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projenin Ümraniye için önemine dikkat çekerek, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Amb. Volkan Chih-Yang Huang'a teşekkür etti. Başkan Yıldırım, "Bu proje, kadınların üretkenliğini artırarak toplumda daha güçlü bir yer edinmelerine olanak sağlayacak" dedi.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Amb. Volkan Chih-Yang Huang ise böyle bir projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını ve projenin başarısı için gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.