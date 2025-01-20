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        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, güzergahı nedir, nereden geçecek, hangi hatlarla entegre olacak?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? Durakları neler olacak?

        Ataşehir-Göztepe metro hattının çalışmaları sürüyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 durağa sahip yeni hat, farklı hatlarla entegre edilecek ve yolculuk süresi 21 dakika olacak. Peki, yeni metro hattı ne zaman açılacak? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:44
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        • 1

          İstanbul’un ulaşım ağına eklenmeye hazırlanan olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan bu hat, mevcut metro ağlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve rahat bir hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının açılış tarihi ne zaman? İşte, projeye dair tüm detaylar...

        • 2

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        • 3

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        • 4

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

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