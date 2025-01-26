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        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Netflix dizisi Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Final sezonu için geri sayım!

        Squid Game 3. sezon (final) yayın tarihi: Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

        Netflix'in sevilen dizisi Squid Game yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ediyor. Güney Kore yapımı gerilim dizisi, 17 Eylül 2021'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yapımın 2. sezonu ise 26 Aralık'ta izleyicilerle buluştu. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, 3. sezon senaryosunu da tamamladı ve her iki sezon bir arada çekildi. Üçüncü sezonun bu yıl içinde yayınlanması beklenirken Netflix Kore hesabının dizinin üçüncü sezon çıkış tarihini 'yanlışlıkla' sızdırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:40
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        • 1

          Netflix’in Güney Kore dizisi Squid Game’in 7 bölümden oluşan 2. Sezonu 26 Aralık’ta yayınlandı. Şimdi ise tüm gözler yeni sezona çevrildi. 3. sezon, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikamına odaklanacak. Netflix tarafından, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" açıklaması yapıldı. Heyecanlı bekleyiş sürerken Netflix Kore hesabının Squid Game yeni sezon yayın tarihini yanlışlıkla sızdırdığı iddia edildi. Peki Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

        • 2

          SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

          Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

        • 3

          HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

          Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

          Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

        • 4

          NETFLİX ‘’ÇIKIŞ TARİHİNİ SIZDIRDI’’ İDDİASI!

          Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

          Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

          Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

        • 5

          SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

          Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

          Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

          Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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