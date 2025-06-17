Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ümit Özdağ için tahliye kararı çıktı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ için tahliye kararı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve Özdağ'ın tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 17.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

        DHA'nın haberine göre Özdağ'ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı duruşmaya saat 13.00'te 1 saat ara verildi. Mahkeme, verilen aranın ardından Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

        REKLAM

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Savcılık esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        "PAYLAŞIMLARIM 8 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR"

        Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ümit Özdağ, "Benim iddianamede suç sayılan bazı paylaşımlarım Kayseri olaylarından 8 yıl önceye dayanıyor. Hukuk adına çok öfkeliyim. Nasıl olur da bir hukuk insanı bir belgede yazmayan şeyi yazıyor diye mahkemeye getirir ve Türk milleti adına karar ister. Ben sosyal medyamda Afganları göndereceğiz yazmışım, adamın birisi de ‘Biz bir tek sana güveniyoruz başkanım' yazmış bunlardan dolayı beni hapse gönderecekseniz gönderin, zaten 4,5 aydır yatıyorum. Bütün Türkiye’yi mi tutacaksınız.Savcılık, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) X üzerinden sorduğum soruyu bile 'Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma' olarak görmüş. 'Bu doğru mu' diye sordum. Savcılık ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X’i yalanladı. Savcılık bana 'Sen konuşmayacaksın, eleştirmeyeceksin.' diyor. Vicdan aslında iyi bir şeymiş, savcılığa da öneririm" dedi.

        REKLAM

        "TEK ADİL KARAR BERAAT KARARIDIR"

        Özdağ savunmasının devamında, "Benim lehimde olan delilleri koymayarak, lehimde delilleri karartarak iddianameyi hazırlayan savcılık; şimdi de suç olmayan X paylaşımlarımdan dolayı suçlu olduğumu iddia ediyor ve cezalandırılmamı istiyor. Bir hukuk insanının, bir savcının, sanığın suçsuz olduğunu bilmesine rağmen suçlu ilan ettikleri durumda nasıl bir psikolojiye sahip olduklarıdır. Bir insan, bir hukukçu nasıl suçsuz olduğunu bildiği kişiye suçlu der. Sonra eve gidip nasıl başını yastığa koyar ve uyur. Hiç Allah’tan korkmaz mı, Allah görüyor. Sizin için çok zor bir dava, çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. Üzerinizde büyük bir baskı olduğuna eminim. Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, sizi tanıyan herkes söylüyor. Bugün vereceğiniz tek adil karar, beraat kararıdır. Yargının gerçekten bağımsız olduğu bir ülkede yaşasaydık, ben 149 gündür hapishanede yatıyor ve mahkemede bu konuşmayı yapıyor olmazdım" şeklinde konuştu.

        TAHLİYE KARARI VERİLDİ

        Verilen aranın ardından Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın bi hakkın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti.

        MÜTALAADAN

        Geçen celse Savcılık Özdağ’ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Bu celsede Özdağ’ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

        İDDİANAMEDEN

        Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ümit Özdağ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Habertürk Anasayfa