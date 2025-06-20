Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki partililerle birlikte Ankara'da Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti.

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Özdağ ve partililer, 1921 yılında Berlin'de Ermeni çeteci Soğomon Tehliryan tarafından şehit edilen Talat Paşa'nın ruhu için Fatiha okudu.

DHA'daki habere göre Ümit Özdağ, Talat Paşa'nın TBMM tarafından 'milli şehit' ilan edildiğini vurgulayarak, "Talat Paşa, Türk tarihinin en önemli, yakın tarihteki liderlerinden, devlet adamlarından birisidir. Milli şehidimizdir. Talat Paşa'nın milli şehit olduğu kararını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'nda bir DEM'li milletvekili, Talat Paşa'ya hakaret etti. Bu, kabul edilebilir bir davranış değildir.

Lozan'ı reddeden, Cumhuriyet'in kuruluşunu reddeden, Lozan yerine Sevr Anlaşması'nın gerçekleşmesini arzu eden, Türk tarihinin kahramanlarını hadsizce katil gibi göstermeye kalkan bu zihniyetin, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olduğunu düşünmek mümkün değildir. İçinden geçtiğimiz, sözde 'barış süreci' dedikleri süreçte de bunlara güvenilmeyeceğini söyledik ve uyardık. Şimdi kustukları nefretle her vesileyle tekrar tekrar kendilerine güvenilmeyeceğini; Türkiye'ye, tarihimize, kahramanlarımıza düşman olduklarını gösteriyorlar" dedi.