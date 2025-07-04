Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul anlaşmaları kapsamında yeni esir takası yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüşmelerinde sağlanan anlaşmalar çerçevesinde Rus tarafıyla esir takasını sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki çatışmalarda esir düşen Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiğini aktararak, onlardan birçoğunun 2022'den beri esaret altında bulunduğunu ifade etti.

Serbest bırakılanlar arasında Ukraynalı sivillerin de bulunduğunu aktaran Zelenskiy, "Değişimler devam etmeli ve bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir grup esir askeri daha Ukrayna tarafından aldıklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise İstanbul'da sağlanan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerin daha alındığı belirtildi.

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Bunun karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği bildirilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği aktarıldı.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19 ve 20 ile 26 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında 6 aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.