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        Haberler Dünya Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul anlaşmaları kapsamında yeni esir takası yapıldı | Dış Haberler

        Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul anlaşmaları kapsamında yeni esir takası yapıldı

        Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği yeni bir esir asker ve sivil takasının daha yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:15
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        Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüşmelerinde sağlanan anlaşmalar çerçevesinde Rus tarafıyla esir takasını sürdürdüklerini belirtti.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki çatışmalarda esir düşen Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiğini aktararak, onlardan birçoğunun 2022'den beri esaret altında bulunduğunu ifade etti.

        Serbest bırakılanlar arasında Ukraynalı sivillerin de bulunduğunu aktaran Zelenskiy, "Değişimler devam etmeli ve bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

        Rusya Savunma Bakanlığı, bir grup esir askeri daha Ukrayna tarafından aldıklarını duyurdu

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise İstanbul'da sağlanan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerin daha alındığı belirtildi.

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        Bunun karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği bildirilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği aktarıldı.

        Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

        İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

        Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19 ve 20 ile 26 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında 6 aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

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