Ukrayna Rus gazının toprakları üzerinden AB ülkelerine transit satışını durdurdu

Reuters Ukrayna'nın gaz şirketi Naftogaz, daha önce Gazprom'la vardığı 5 yıllık anlaşmayı yenilemeyi reddetti

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna güzergahıyla AB ülkelerine sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün TSİ 08.00 itibarıyla sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğalgazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor" denildi. Ukrayna'nın gaz şirketi Naftogaz daha önce Gazprom'la vardığı 5 yıllık anlaşmayı yenilemeyi reddetti, anlaşmanın süresi bugün itibarıyla doldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky daha önce ülkesinin Rusya'ya "kanları üzerinden milyarlarca dolar ek gelir elde etme" fırsatı vermeyeceğini, AB'ye de gerekli önlemleri alması için 1 yıl süre verdiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise önemli bir pazarı kaybettiklerini belirtmiş ancak son gelişmeden en fazla AB ülkelerinin olumsuz etkileneceğini vurgulamıştı. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise kıtanın gaz sisteminin "dayanıklı ve esnek" olduğu belirtilmişti. Açıklamada aynı zamanda AB'nin Ukrayna üzerinden transit gaz satışının olumsuz etkileriyle mücadele etme kapasitesine sahip olduğunun altı çizilmişti.

Rusya, Ukrayna dışında Macaristan, Türkiye ve Sırbistan üzerinden de AB ülkelerine gaz satabiliyor. AB, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Rusya'dan gaz alımını önemli oranda azalttı. 2021'de AB ülkeleri gazın yüzde 40'ını Rusya'dan satın alıyordu. Bu oran 2023'te yüzde 10'un altına indi. Ancak bazı AB ülkeleri, özellikle Slovakya ve Avusturya, Rusya'dan önemli oranda gaz satın almaya devam ediyor.

Rusya'nın AB ülkelerine gaz satışından elde ettiği gelir, yılda 5 milyar dolardan fazla. Rusya, 1991'den bu yana Ukrayna üzerinden de AB ülkelerine gaz satıyor. AB,ise Rus gazına alternatif kaynak olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için Katar ve ABD'ye yönelmiş, birliğe üye olmayan ülkelerden Norveç'ten de gaz satın almaya başlamıştı. Moldova acil durum ilan etmişti AB üyesi olmayan ülkelerden Moldova da son gelişmelerden olumsuz etkilenebilir.

Zira ülke elektriğinin çoğunu Rusya'dan ve Ukrayna üzerinden satın aldığı gaz aracılığıyla üretiyor. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Transdinyester bölgesine de elektrik bu şekilde gönderiliyor. Moldova'da Aralık ayı ortasında enerji sektöründe 60 gün acil durum ilan edilmiş, Enerji Bakanı Constantin Borosan halka enerj tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.