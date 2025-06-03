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        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu

        Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlendi. Köprünün su altındaki ayaklarına mayın döşendiği belirtilirken, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur" ifadesi kullanıldı. Rus yetkililer, köprü üzerindeki karayolu trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Rus yetkili, 7 kişinin öldüğünü 113 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:24
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        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
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        SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, "SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından." ifadeleri kullanıldı.

        Saldırı için hazırlığın birkaç ay sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik servisi yetkililerince köprüye mayın döşendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bugün, herhangi bir sivil kayıp olmadan, sabah 04.44'te ilk patlayıcı cihaz aktive edildi." ifadesine yer verildi.

        Patlama sonucu, köprünün su altındaki ayak mesnetlerinde hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, saldırıda 1100 kilogram patlayıcı kullanıldığı kaydedilerek, "Aslında köprü acil durumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        Operasyonun, SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk tarafından yönetildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 2022 ve 2023'te bu köprüye iki kez saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

        Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için de kullandığı belirtilen açıklamada, köprünün, Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

        SBU ayrıca, saldırı anını gösteren bir görüntü de paylaştı.

        Rusya: Bu bir terör saldırısı

        Rus yetkililer ise köprüdeki kara trafiğinin geçici olarak askıya alındığını bildirirken, "Saldırı yüzlerce sivili vurmayı hedefliyordu" açıklamasını yaptı.

        Rus yetkili, saldırıyı 'terörizm eylemi' olarak nitelendirdi. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin yaralandığı bildirildi.

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