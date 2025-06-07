Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi'nde final zamanı: Portekiz-İspanya - Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar Ligi'nde final zamanı: Portekiz-İspanya

        UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, 8 Haziran Pazar günü (yarın) TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslar Ligi kupası sahibini buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında 8 Haziran Pazar günü (yarın) yapılacak final maçıyla belli olacak.

        Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.

        Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

        Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

        Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

        Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Habertürk Anasayfa