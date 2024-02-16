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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, Galatasaray'ın playoff ilk maçını kazanmasıyla birlikte yerini korudu. İşte UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:01
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.

        • 2

          Galatasaray'ın galibiyetinin ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuçlar ortaya çıktı.

        • 3

          Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor.

        • 4

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 5

          11. SIRA ELEME OYNUYOR

          Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        • 6

          1. İNGİLTERE - 100.803 PUAN

        • 7

          2. İSPANYA - 86.364 PUAN

        • 8

          3. İTALYA - 83.998 PUAN

        • 9

          4. ALMANYA - 81.195 PUAN

        • 10

          5. FRANSA - 62.831 PUAN

        • 11

          6. HOLLANDA - 60.300 PUAN

        • 12

          7. PORTEKİZ - 53. 816 PUAN

        • 13

          8. BELÇİKA - 46.200 PUAN

        • 14

          9. TÜRKİYE - 37.600 PUAN

        • 15

          10. İSKOÇYA - 35.850 PUAN

        • 16

          11. ÇEKYA - 34.550 PUAN

        • 17

          12. AVUSTURYA - 32.000 PUAN

        • 18

          13. İSVİÇRE - 31.975 PUAN

        • 19

          14. DANİMARKA -31.450 PUAN

        • 20

          15. NORVEÇ - 30.625 PUAN

        • 21

          16. İSRAİL - 30.125

        • 22

          17. YUNANİSTAN - 28.325

        • 23

          18. UKRAYNA - 28.000 PUAN

        • 24

          19. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN

        • 25

          20. POLONYA: 25.375

        • 26

          21. HIRVATİSTAN - 24.775 PUAN

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