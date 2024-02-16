UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, Galatasaray'ın playoff ilk maçını kazanmasıyla birlikte yerini korudu. İşte UEFA ülke puanında son durum...
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.
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Galatasaray'ın galibiyetinin ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuçlar ortaya çıktı.
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Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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1. İNGİLTERE - 100.803 PUAN
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2. İSPANYA - 86.364 PUAN
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3. İTALYA - 83.998 PUAN
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4. ALMANYA - 81.195 PUAN
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5. FRANSA - 62.831 PUAN
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6. HOLLANDA - 60.300 PUAN
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7. PORTEKİZ - 53. 816 PUAN
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8. BELÇİKA - 46.200 PUAN
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9. TÜRKİYE - 37.600 PUAN
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10. İSKOÇYA - 35.850 PUAN
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11. ÇEKYA - 34.550 PUAN
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12. AVUSTURYA - 32.000 PUAN
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13. İSVİÇRE - 31.975 PUAN
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14. DANİMARKA -31.450 PUAN
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15. NORVEÇ - 30.625 PUAN
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16. İSRAİL - 30.125
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17. YUNANİSTAN - 28.325
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18. UKRAYNA - 28.000 PUAN
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19. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN
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20. POLONYA: 25.375
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21. HIRVATİSTAN - 24.775 PUAN