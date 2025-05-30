UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor!

PSG ise 5 sene aranın ardından Devler Ligi finalinde sahaya çıkacak. Fransız ekibi, son olarak 2020 yılında Lizbon'da oynanan final maçında mücadele etmiş ve rakibi Bayern Münih'e 1-0'lık skorla yenilmişti. Organizasyonda 2. kez final maçına çıkacak olan PSG ise ilk kupasını kazanmak için sahada yer alacak.

Öte yandan İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken, Fransa'dan ise sadece Olympique Marsilya zafere ulaştı.