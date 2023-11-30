UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! 29 Kasım Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın 2. günü için heyecan dorukta. 8 maçın futbolseverlerle buluşacağı günde temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile kozlarını paylaştı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Son 16 turu yolunda hayati bir öneme sahip zorlu karşılaşma sonrası gruptaki görünüm ve temsilcimizin durumuna dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıktığı günde grubun son durumu gündem olmuş durumda. İşte, hem Galatasaray'ın puanı ve sıralaması hem de gruptaki son görünüm ile bu akşamki maçların programı...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
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KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Kopenhag Galatasaray A Grubu 6. maçı 12 Aralık 2023 Salı günü saat 23:00'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech; Icardi
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)