UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıkacağı günde grubun son durumu gündem olmuş durumda. İşte, hem Galatasaray'ın puanı ve sıralaması hem de gruptaki son görünüm ile bu akşamki maçların programı...