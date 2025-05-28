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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor: İşte muhtemel 11'ler! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor: İşte muhtemel 11'ler!

        UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea bu akşam karşı karşıya gelecek. Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı. Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:23
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        UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor!
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        İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, bugün UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

        Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

        Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

        Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.

        Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

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        İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Johnny, Fornals, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu.

        Chelsea: Jörgensen, James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

        İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

        Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.

        Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsiz. Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek isimler.

        Chelsea'de de durumu maç saatinde belli olacak isimler Nkunku ve Guiu. Bu iki oyuncu dışında Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman, Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.

        İLK KAZANAN HOCA MOURINHO

        UEFA tarafından ilk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen organizasyonda İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Roma, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.

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        2021-2022 sezonunda Roma'nın başında olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak kayıtlara geçti.

        Portekizli çalıştırıcı, İtalyan ekibiyle yaşadığı başarıyla kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam ünvanına sahip oldu.

        İKİ EKİP ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

        Real Betis ve Chelsea, resmi maçlarda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

        1997-1998 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan maçlarda Chelsea, Real Betis'i 2 maçta da mağlup etti. İspanya'daki maçı 2-1 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        İki takım, 2005-2006 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.

        Chelsea sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlarken, İspanya'daki müsabakayı Real Betis 1-0 kazandı.

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