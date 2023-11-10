UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 4. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Grupta ilk 3 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. İşte, söz konusu mücadelenin ardından gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam etti. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda kozlarını paylaştığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. İşte, söz konusu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 4. HAFTA SONUÇLARI
Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Nordsjaelland 1-1 Spartak Trnava
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 7 Puan
3- Ludogorets / 6 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45