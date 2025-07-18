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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 8 maçın ardından 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 01:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:11
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        Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı. Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.

        Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)

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        Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)

        Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)

        CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)

        Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)

        Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)

        Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)

        Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)

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