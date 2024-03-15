Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Belçika temsilcisini deplasmanda 3-0 yenen sarı- lacivertliler, rövanş maçında evinde 1-0 mağlup olarak skor avantajıyla çeyrek finale kalmayı başardı. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin bulunduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...