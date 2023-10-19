DOĞALGAZA İNDİRİM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.