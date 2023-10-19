Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zamana kadar geçerli, ne zaman bitiyor?
Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz tarihleri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz doğalgaz olarak verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim müjdesi olarak açıklanmıştı. Düzenleme ile doğalgaz kullanımı 25 metrekübü geçmeyen kullanıcılar hiçbir ücret ödemesi yapmayacak. İşte Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler....
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Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık 25 metreküpe denk gelen doğalgazın 1 yıl boyunca bedava verileceğini duyurmuştu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte "Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor? 25 metreküp doğalgaz faturası ne zaman kadar ücretsiz olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 ücretsiz doğalagaz desteğinin biteceği tarih...
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DOĞALGAZA İNDİRİM MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:
"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.
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25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ!
"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.
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DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?
Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
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AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK
Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.