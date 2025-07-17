MEB Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce aday için başvuru süreci yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacak olması, Temmuz ayı itibarıyla başvuruların ne zaman alınacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitelerinden yayımlanacak duyurularla ilan edilecek ve e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanacak. İşte merak edilenler...
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2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci başlamak üzere. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda bir eğitim yılı boyunca görev yapabilecek ücretli öğretmenler, başvurularını il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri müdürlüklerin internet sitelerinden açıklanırken, işlemler e-Devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Detaylar haberimizde...
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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
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