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Üç Kız Kardeş dizisi akşam yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında her hafta Salı akşamı yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin 7 Şubat Kanal D yayın akışında yer almaması sebebiyle Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu sorusu gündeme geldi. Dizi severler Üç Kız Kardeş dizisinin neden olmadığını sorguluyorlar. İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Üç Kız Kardeş yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden yayınlanacağı hakkında bilgiler...

Giriş: 07.02.2023 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. Peki, Üç Kız Kardeş bugün var mı, neden yok? İşte Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm tarihi ile 7 Şubat Perşembe Kanal D yayın akışı...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de bu akşam Son Durum "Deprem Özel" yayını ekranlara gelecek. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEDEN YOK?

    Üç Kız Kardeş dizisinin neden yayınlanmadığına ilişkin açıklama yapılmazken; Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. 

  • 7 ŞUBAT 2023 ÜÇ KIZ KARDEŞ YAYIN AKIŞI 

    07:00 Son Durum "Deprem Özel"

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kanal D Haber Gün Arası

    12:30 Son Durum "Deprem Özel"

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Son Durum "Deprem Özel"

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır. 

    Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur. 

    Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer’in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan’ın tüm umutları yerle bir olur. Türkan'ı Rüçhan'a karşı söylediği ağır sözleri duyan Somer, annesinin ağladığını görünce Türkan'a resti çeker. Türkan, hamile olduğunu söylemek isterken bambaşka bir durumla karşı karşıya kalır. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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